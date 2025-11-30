I sorrisi di Yildiz le lacrime di Vlahovic Spalletti prima vittoria allo Stadium

Lo spavento è durato un minuto o poco più. Poi la Juventus, andata in svantaggio contro il Cagliari davanti al già mugugnante pubblico dello Stadium, si è affidata al suo giocatore simbolo: doppietta di Kenan Yildiz già prima dell’intervallo, tre punti in saccoccia e malumori respinti. Certo, il lavoro per Spalletti (prima vittoria allo Stadium da quando guida i bianconeri) non manca e non mancherà: vincere è però la miglior medicina per curare i tremori mentali della truppa e anche per rendere credibili orizzonti per il momento solo accennati. Di sicuro con il baby turco in queste condizioni - senza dimenticare che grazie al suo apporto (pur senza reti all’attivo) la squadra era riuscita a ribaltare anche l’impegno di Champions contro il BodoGlimt – tutto risulterà più semplice: domenica, a Napoli, ci saranno tempo e modo per capire a che punto sia il cammino della Signora. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

