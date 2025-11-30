Il saper fare degli artigiani lissonesi a confronto con le rivoluzioni del digitale e dell’intelligenza artificiale, tra innovazioni e nuove opportunità. Una decina di giorni tra incontri, attività e dibattiti, anche con il mondo della scuola, per costruire una nuova “cassetta degli attrezzi“ per gli artigiani del futuro. Prenderà il via domani sera a Lissone l’11esima edizione della Settimana dell’Artigianato, la manifestazione organizzata da Apa Confartigianato in collaborazione col Comune. Domani alle 20.30 in biblioteca si parlerà di “Intelligenza Artificiale e Artigianato: minaccia o opportunità?“, per discutere dell’impatto dell’AI nel mondo del lavoro e in particolare nel settore del mobile, dibattendo di AI generativa e di strumenti utili per preventivi, cataloghi, fino alle nuove possibilità per il design e la produzione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - I social e l’intelligenza artificiale nella cassetta degli attrezzi