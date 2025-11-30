I sessant' anni di Pluto Aldair e tutto il Brasile che arriva in Serie A

Gazzetta.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il mitico difensore della Roma portava la bandiera, ma negli anni 90 dalla terra del futbol bailado arrivavano portieri ex pallavolisti, attaccanti predicatori, architetti di centrocampo, persino allenatori. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

i sessant anni di pluto aldair e tutto il brasile che arriva in serie a

© Gazzetta.it - I sessant'anni di Pluto Aldair e tutto il Brasile che arriva in Serie A

Altri contenuti sullo stesso argomento

I sessant'anni di Pluto Aldair e tutto il Brasile che arriva in Serie A - Il mitico difensore della Roma portava la bandiera, ma negli anni 90 dalla terra del futbol bailado arrivavano portieri ex pallavolisti, attaccanti predicatori, architetti di centrocampo, persino alle ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Sessant Anni Pluto Aldair