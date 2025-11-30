I rossoblù non perdono da sette gare Lumezzane ancora un pari Ferro risponde a Lanini Troise alimenta la striscia
LUMEZZANE (Brescia) Un Lumezzane coriaceo pareggia 1-1 con il Novara. Un punto che porta a sette giornate la serie positiva della squadra di Troise, che non ha centrato la terza vittoria consecutiva, ma ha comunque reagito al vantaggio firmato dai piemontesi sul finire del primo tempo. In una classifica più che corta il punto conquistato non permette ai valgobbini di staccare in modo importante la zona calda, ma lo spirito messo in mostra con gli azzurri rappresenta un riferimento prezioso per la risalita desiderata. Per quel che riguarda il match del Saleri, sin dai primi minuti le due contendenti cercano di assumere le redini del gioco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
News recenti che potrebbero piacerti
Un clamoroso retropassaggio sbagliato di Matteo Prati regala il raddoppio a Zaccagni nel recupero, contro una Lazio incerta i rossoblù perdono ancora. Attacco inesistente e difesa horror, stavolta neanche Caprile può fare i miracoli. Il Cagliari è una squadra f - facebook.com Vai su Facebook
I rossoblù non perdono da sette gare. Lumezzane, ancora un pari. Ferro risponde a Lanini. Troise alimenta la striscia - Un punto che porta a sette giornate la serie positiva ... Da sport.quotidiano.net