I Peggiori del Calcio nel 2025 | tutto il fascino del ‘Bidone d’Oro’

Grande attesa per conoscere i calciatori peggiori del calcio nel 2025: Serie A sotto i riflettori. Che fascino il ‘ Bidone d’Oro’, gli oscar del pallone al contrario. Come dire, i “ Razzie Awards del Calcio Italiano”, come tra l’altro sono stati ribattezzati da alcuni addetti ai lavori. Ogni stagione calcistica porta con sé eroi, magie, disfatte e delusioni. Ma il 2025 ha saputo regalare, convinti come siamo, un campionario di “ bidoni ” che resteranno impressi nella memoria collettiva. Battute a parte (non vogliamo urtare ovviamente la sensibilità di nessuno), non si tratta di semplici giocatori sottotono. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it © Danielebartocciblog.it - I Peggiori del Calcio nel 2025: tutto il fascino del ‘Bidone d’Oro’

Altre letture consigliate

Al termine della gara tra blucerchiati e vespe elegiamo i migliori e i peggiori nella fila gialloblù #ForzaJuveStabia #FollowTheWasps #JuveStabia #calcio #SerieBKT #Sampdoria #podio #contropodio - facebook.com Vai su Facebook

Le pagelle di Genoa-Hellas Verona 2-1: Torsby l'arma segreta di De Rossi, Colombo rinato. Gagliardini e Valentini i peggiori - I voti ai protagonisti della sfida di Marassi: ritorno al successo in casa per il Grifone dopo una vita grazie alle idee e all'entusiasmo del nuovo te ... Si legge su eurosport.it

La peggior difesa di A: "Non si può mollare" - Con la differenza che allora era la difesa di un Torino totalmente in costruzione che da lì a poco avrebbe anche cambia ... tuttosport.com scrive

Pagina 3 | Guida, quella risposta a Conte e la "cattiva fede": contro la Juve se l'è sentita - L'addetto al Var del match tra Fiorentina e bianconeri interviene quando non deve: Doveri cambia idea e il torto a Vlahovic è servito ... Segnala tuttosport.com