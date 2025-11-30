I nodi di Porta Maggiore | Sosta selvaggia e buche Bene il restyling del parco

L'inchiesta sulle problematiche dei quartieri di Ascoli fa tappa a Porta Maggiore. Abbiamo fatto un giro lungo le vie del quartiere, per raccogliere le segnalazioni degli abitanti sugli aspetti da migliorare nella zona in cui vivono. Luigi Travaglini, ex-presidente della Circoscrizione di Porta Maggiore, fa notare alcune problematiche: "In corrispondenza dell'ingresso in Piazza Immacolata, l'asfalto è gibboso a causa delle radici di un pino; onde evitare cadute agli anziani, sarebbe opportuno smantellare l'asfalto esistente e tagliare le radici superficiali. Bisognerebbe sostituire i cordoli in travertino che delimitano le aiuole di Piazza Immacolata, in quanto fatiscenti.

