I Negrita al Teatro Colosseo | Canzoni per anni spietati Tour In Teatro 2025 approda a Torino

Dopo il successo delle date primaverili nei club e una parentesi estiva in acustico, i Negrita sono pronti a tornare sul palco in formazione completa ed elettrica con il loro attesissimo tour teatrale. Il "Canzoni per anni spietati Tour in teatro 2025" farà tappa a Torino lunedì 1° dicembre al. 🔗 Leggi su Torinotoday.it