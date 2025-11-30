I Negrita al Teatro Colosseo | Canzoni per anni spietati Tour In Teatro 2025 approda a Torino

Torinotoday.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il successo delle date primaverili nei club e una parentesi estiva in acustico, i Negrita sono pronti a tornare sul palco in formazione completa ed elettrica con il loro attesissimo tour teatrale. Il "Canzoni per anni spietati Tour in teatro 2025" farà tappa a Torino lunedì 1° dicembre al. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

negrita teatro colosseo canzoniNegrita in concerto al Teatro Colosseo - I Negrita tornano sul palco in versione elettrica con il tour Canzoni per Anni Spietati – In Teatro 2025, atteso lunedì 1° dicembre alle 20. Segnala mentelocale.it

negrita teatro colosseo canzoniNegrita in concerto a Milano: fotogallery e scaletta - Ieri sera la band aretina si è esibita al Teatro Dal Verme di Milano. Secondo rockol.it

I Negrita al Teatro Dal Verme: energia, rock e poesia per questi anni spietati – REPORTAGE - Fa freddo a Milano, e fa freddo in questo 2025 ed in generale in questi anni ’20. Lo riporta fourzine.it

Cerca Video su questo argomento: Negrita Teatro Colosseo Canzoni