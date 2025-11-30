I migliori panettoni del 2025 | premiati come top Italian food

Il Panettone, da semplice dolce natalizio, è diventato un vero e proprio fenomeno gastronomico e un prodotto must per chi si occupa di produzione e commercio di prodotti dolciari in Italia. Infatti, è uno dei dolci inclusi nella lista dei “Top Italian Food” del 2025 di Gambero Rosso. Questi sono considerati i panettoni che nel 2025 rappresentano la vetta dell’eccellenza artigianale italiana, ciascuno con una filosofia e un’identità ben precise, dalla purezza assoluta alla celebrazione delle radici regionali. I migliori panettoni del 2025 secondo Gambero Rosso. Il Panettone Classico Fiore 1827 è stato scelto per l’assenza di conservanti, che ne esaltano la freschezza e la genuinità. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

