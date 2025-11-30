I migliori panettoni del 2025 | premiati come top Italian food
Il Panettone, da semplice dolce natalizio, è diventato un vero e proprio fenomeno gastronomico e un prodotto must per chi si occupa di produzione e commercio di prodotti dolciari in Italia. Infatti, è uno dei dolci inclusi nella lista dei “Top Italian Food” del 2025 di Gambero Rosso. Questi sono considerati i panettoni che nel 2025 rappresentano la vetta dell’eccellenza artigianale italiana, ciascuno con una filosofia e un’identità ben precise, dalla purezza assoluta alla celebrazione delle radici regionali. I migliori panettoni del 2025 secondo Gambero Rosso. Il Panettone Classico Fiore 1827 è stato scelto per l’assenza di conservanti, che ne esaltano la freschezza e la genuinità. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
News recenti che potrebbero piacerti
Domani al Salone delle Fontane a #Roma torna Panettone Maximo, l’evento natalizio più atteso della Capitale: contest, degustazioni, show cooking stellati, Christmas Market, attività per bambini e premi speciali per i migliori panettoni artigianali Scopri di più: - facebook.com Vai su Facebook
I migliori panettoni artigianali 2025 di lievitisti emergenti gamberorosso.it/notizie/rubric… Vai su X
I 30 migliori panettoni artigianali del 2025 secondo Dissapore - I 30 migliori panettoni artigianali d'Italia: la classifica completa di Dissapore, frutto del nostro panel test alla cieca. Segnala dissapore.com
Classifica 2025 dei migliori panettoni e pandori artigianali secondo Dissapore - Venerdì 28 novembre al Mercato Centrale Torino sono stati proclamati i vincitori della classifica annuale di Dissapore dedicata ai migliori lievitati natalizi italiani. Secondo foodaffairs.it
Gambero Rosso premia il panettone siciliano di Mario Privitera tra le eccellenze emergenti 2025 - Dall’uso del lievito madre alla frutta candita lavorata a mano, il panettone siciliano firmato PrimAlkimia unisce tecnica, territorio e gusto, premiato dal Gambero Rosso come eccellenza emergente Il p ... lavocedellisola.it scrive