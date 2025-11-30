I migliori panettoni del 2025 | premiati come top Italian food

Quifinanza.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Panettone, da semplice dolce natalizio, è diventato un vero e proprio fenomeno gastronomico e un prodotto must per chi si occupa di produzione e commercio di prodotti dolciari in Italia. Infatti, è uno dei dolci inclusi nella  lista dei “Top Italian Food” del 2025 di Gambero Rosso. Questi sono considerati i panettoni che nel 2025 rappresentano la vetta dell’eccellenza artigianale italiana, ciascuno con una filosofia e un’identità ben precise, dalla purezza assoluta alla celebrazione delle radici regionali. I migliori panettoni del 2025 secondo Gambero Rosso. Il Panettone Classico Fiore 1827 è stato scelto per l’assenza di conservanti, che ne esaltano la freschezza e la genuinità. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

i migliori panettoni del 2025 premiati come top italian food

© Quifinanza.it - I migliori panettoni del 2025: premiati come “top Italian food”

News recenti che potrebbero piacerti

I 30 migliori panettoni artigianali del 2025 secondo Dissapore - I 30 migliori panettoni artigianali d'Italia: la classifica completa di Dissapore, frutto del nostro panel test alla cieca. Segnala dissapore.com

Classifica 2025 dei migliori panettoni e pandori artigianali secondo Dissapore - Venerdì 28 novembre al Mercato Centrale Torino sono stati proclamati i vincitori della classifica annuale di Dissapore dedicata ai migliori lievitati natalizi italiani. Secondo foodaffairs.it

migliori panettoni 2025 premiatiGambero Rosso premia il panettone siciliano di Mario Privitera tra le eccellenze emergenti 2025 - Dall’uso del lievito madre alla frutta candita lavorata a mano, il panettone siciliano firmato PrimAlkimia unisce tecnica, territorio e gusto, premiato dal Gambero Rosso come eccellenza emergente Il p ... lavocedellisola.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Migliori Panettoni 2025 Premiati