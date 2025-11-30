I manifestanti pro Palestina devastano la sede di La Stampa a Torino | giuste le ragioni della protesta sbagliati i modi

Alcune considerazioni controvento su quanto accaduto a Torino In questi giorni, i manifestanti a sostegno della Palestina hanno dato l'assedio alla sede sabauda del rotocalco liberal-atlantista "La Stampa", malignamente appellato dai torinesi "La Busiarda". I manifestanti hanno imbrattato le. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - I manifestanti pro Palestina devastano la sede di "La Stampa" a Torino: giuste le ragioni della protesta, sbagliati i modi

