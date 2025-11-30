I Lions donano materiali e attrezzature alla Protezione Civile
Firenze, 30 novembre 2025 - È stata la sede del Comune di Vaglia ad ospitare la cerimonia per la donazione alla cittadinanza di importanti materiali destinati alla protezione Civile. A promuoverla sono stati i Lions Club Vaglia, Santa Maria Maddalena Alto Polesine ed altri cinque Club Lions della Zona C, nel Distretto Lions 108La Toscana (nello specifico i Lions Club Mugello, Pontassieve Stibbert, Bargello, Ponte Vecchio, Fiesole, Bagno a Ripoli). In apertura della cerimonia, che ha visto la consegna di una idrovora, un gruppo elettrogeno ed una torre faro, i saluti istituzionali sono stati quelli della sindaca Silvia Catani, che in primis ha ringraziato i Lions per l’importante donazione, e gli assessori Stefania Lombardo, Fabrizio Milesi e Marinella Rocchi, insieme al consigliere comunale nonché socio fondatore del Lions Club Vaglia Giordano Nencetti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
