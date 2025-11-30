I ladri non fanno sciopero | due colpi nella serata di venerdì

La zona dell’Alto Garda è ancora presa di mira dai ladri. I casi più recenti sono quelli di Arco e Dro, dove sono stati segnalati furti in abitazione nella prima serata di venerdì 28 novembre; in una giornata dove è andato in scena uno sciopero a livello nazionale, i ladri hanno pensato bene di. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Argomenti simili trattati di recente

In azione a #MonteMario, #RomaNord, la banda di ladri che svaligia case con la tecnica del seghetto d’acciaio. Tagliano grade con un seghetto affilato e poi fanno razzia nelle abitazioni. L’ultimo colpo ieri sera, sabato 29 novembre, vicino piazza Guadalupe. - facebook.com Vai su Facebook

Ladri alla farmacia Girardi, i banditi con i volti travisati fanno irruzione all'alba e fuggono in furgone: 5mila euro tra bottino e danni - Due uomini incappucciati e dalla corporatura robusta, scesi da un'auto con targa svizzera e da un ... Secondo ilgazzettino.it

Rovigo, i ladri fanno irruzione nella sua villa in campagna: il proprietario spara e ne ferisce uno - Durante un furto in abitazione un ladro sarebbe stato ferito dal proprietario con un colpo di pistola. Scrive corrieredelveneto.corriere.it

San Ginesio, entrano nell'azienda e fanno razzia di attrezzi: ladri 60enni incastrati dai video - Entrano nell'azienda e fanno razzia di attrezzi: due ladri con più di 60 anni incastrati dai video. Lo riporta corriereadriatico.it