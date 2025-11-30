I girasoli e l’Avvento milanese

Nella prima casellina di un ipotetico calendario dell’Avvento 2025 di notizie milanesi, c’è una storia che merita più delle altre di aprire il mese del Natale. È la “rivoluzione dei girasoli” del campetto di via Dezza, l’invasione gentile del rettangolo da basket di zona San Vittore da parte di centinaia, migliaia di milanesi, armati solo di mazzi di girasoli per rispondere a voce alta e colori sgargianti a un atto di pura cattiveria. Quello di un ignoto che ha strappato via il fiore lasciato da una mamma in lutto per il figlio 15enne, morto nel 2017 mentre tirava a canestro. Milano non è rimasta a guardare lo sfregio, il tam tam mediatico è diventato reale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it