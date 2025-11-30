I giovani inventori tra eco-design e software green
Sono stati premiati l’altro giorno a Palazzo Borromeo di Cesano Maderno i vincitori di Re-GenerAction, l’hackathon promosso da Aeb tra luglio e ottobre, che ha coinvolto giovani talenti nello sviluppo di soluzioni innovative per la transizione energetica urbana, l’ economia circolare e l’ innovazione sociale. L’occasione è stata la presentazione del Bilancio di Sostenibilità territoriale di Aeb-A2A, davanti al presidente di Aeb, Massimiliano Riva e all’amministratrice delegata Annamaria Arcudi, affiancati dal sindaco di Cesano, Gianpiero Bocca, dal vicesindaco di Seregno, William Viganò, dal presidente della Provincia, Luca Santambrogio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Si è svolto questa mattina alla Fiera di #Verona, nell’ambito della manifestazione JOB&Orienta , l'Evento Nazionale 2025 di “Eureka! Funziona! MEDIE”, la gara di costruzioni tecnologiche per giovani inventori, dedicata quest’anno al mondo del #magnetism - facebook.com Vai su Facebook
