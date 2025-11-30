Giovani cestisti crescono. Come numero e come risultati conquistati sui campi del territorio. C’è soddisfazione in casa ‘Livio Neri’ per l’inizio della stagione, che sta premiando l’impegno di tanti aspiranti campioni di varie fasce di età. "I riscontri sono gratificanti – commenta il responsabile dei gruppi under e della prima squadra Andrea Neri – e un merito importante è di coach Valerio Rustignoli, che quest’anno si è unito a noi, guidando al meglio i nostri atleti. Il primo riferimento è alla squadra under 13 che disputa il torneo gold, impegnativo, ma nel quale stiamo raccogliendo buoni risultati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I giovani della Livio Neri alzano l’asticella . Buon inizio di stagione per tutti i gruppi