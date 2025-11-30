I giornali luoghi sacri in democrazia e bene comune da difendere | va valorizzato il presidio di libertà

Quotidiano.net | 30 nov 2025

Le immagini della redazione de La Stampa devastata dalla furia squadrista dei pro Pal provocano un sentimento di grave sconcerto e di inquietante smarrimento. Come se fosse impossibile che un atto di questa natura fosse potuto accadere davvero nell’Italia del 2025. Quelle scene evocano tempi cupi e terribili, di momenti diversi della storia novecentesca: ci riportano allo squadrismo nero dell’inizio del Ventennio e al terrorismo rosso degli insanguinati anni Settanta. Soprattutto, è impossibile non pensare al barbaro omicidio di Carlo Casalegno, il raffinato e mite intellettuale, partigiano, vicedirettore proprio de La Stampa, assassinato dalle Brigate Rosse nel cuore degli anni di piombo, morto dopo 13 giorni di agonia il 29 novembre 1977. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

