I gatti hanno bisogno di compagnia? Come capire se è il momento di prendere un altro micio e gestire la convivenza

I gatti sono indipendenti ma possono soffrire la solitudine. I segnali includono stress, noia e cambiamenti nel comportamento. La compagnia ideale dipende dal singolo gatto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Abbiamo davvero bisogno del vostro sostegno per tenere al caldo cami e gatti ospiti al rifugio. Potete portare pellet e sabbia per i gatti in via Nonantolana 1221, non abbiamo raccoglitori esterni, suonate il campanello e arriverà un volontario ad accogliervi. Gr - facebook.com Vai su Facebook

Compagnia della Crocina sostiene l’associazione ’I gatti degli gnomi’ - Con una comunicazione, Delia Fabbri, presidente dell’Associazione ’I gatti degli gnomi’ di Bagno di Romagna (associazione responsabile delle colonie feline di randagi), ringrazia sentitamente i ... Scrive ilrestodelcarlino.it

Cani e gatti fanno bene alla salute: la loro compagnia ferma il declino cognitivo negli over 50 - Uno studio svizzero dimostra come la compagnia di cani e gatti faccia bene: a tutti, ma soprattutto al declino cognitivo degli over 50. Riporta dilei.it

Gatti per famiglie, single e anziani: caratteristiche a confronto - Pazienza e tolleranza: un gatto che non si spaventa facilmente e che non reagisce con aggressività ai giochi e alle interazioni dei bambini è l’ideale. Riporta repubblica.it