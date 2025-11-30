I dolori di Zelensky e i ricchi affari all’ombra della pace
Le aziende statunitensi potrebbero utilizzare i circa 300 miliardi di dollari di asset della banca centrale russa congelati in Europa L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Scopri altri approfondimenti
Poco tempo fa aveva salda sotto gli occhi e tra le mani l’incrollabile solidarietà del mondo. Vicino aveva solo amici e alleati: in patria e all’estero. Oggi Zelensky, invece, ha intorno grossi scandali, ancor più imponenti dubbi e dilemmi, che domani e nei giorni a - facebook.com Vai su Facebook
Borse, Europa debole in vista del summit Zelensky-Trump. Piazza Affari cauta, brillano Leonardo e Saipem - I mercati attendono l'esito dell'incontro oggi a Washington tra il presidente Usa Donald Trump, il presidente ucraino Volodymyr ... Riporta affaritaliani.it