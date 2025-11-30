i personaggi più potenti dell’universo isekai: una classifica dei più incredibili. Il genere isekai ha rivoluzionato negli ultimi anni il panorama degli anime, introducendo protagonisti dotati di capacità straordinarie che sfidano ogni logica e limite. In questo breve approfondimento, vengono analizzati i dieci personaggi più potenti mai comparsi attraverso portali dimensionali, evidenziando le caratteristiche che li rendono leggendari nel mondo dell’animazione giapponese. 10. Diablo (How Not to Summon a Demon Lord). Profilo e abilità distintive. Takuma Sakamoto, noto come Diablo, è un giocatore appassionato di MMORPG che, grazie alle sue competenze sull’alter ego virtuale, si ritrova involontariamente immerso in un mondo fantasy. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - I dei eroi isekai più forti di sempre classifica