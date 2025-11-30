I cori razzisti contro un giocatore alla partita dell' Hockey Novara | la denuncia della società
Termini ed epiteti a chiaro razziale. Con un comunicato ufficiale l'Azzurra Hockey Novara ha denunciato quanto accaduto ieri sera, 29 novembre, al Pala Dal Lago a Novara in occasione della sfida di campionato di A1 fra Novara e gli Amatori Lodi: alcuni tifosi ospiti, alla fine del primo tempo, si. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
