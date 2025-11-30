I calciatori di Milan e Lazio ingannati dall'arbitro cambia tutto in pochi secondi | scene surreali

Fanpage.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Caos finale in Milan-Lazio con l’on-field review sul possibile rigore a Pavlovic. Confusione tra i giocatori, con esultanze invertite e proteste furiose dopo la decisione dell'arbitro Collu. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Confusione tra i giocatori, con esultanze invertite e proteste furiose dopo la decisione dell'arbitro Collu.

calciatori milan lazio ingannatiAllegri strattonato da Ianni nel caos finale di Milan-Lazio, cosa è successo: non è la prima volta - Rissa sfiorata tra Allegri e il vice di Sarri Marco Ianni nel finale incandescente di Milan- Segnala fanpage.it

calciatori milan lazio ingannatiMilan-Lazio, cosa ha detto Allegri all'arbitro per farsi espellere - L’episodio del rigore non concesso alla Lazio dopo revisione Var nei minuti di recupero continuerà a far discutere. Lo riporta msn.com

