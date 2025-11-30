I calciatori di Milan e Lazio ingannati dall'arbitro cambia tutto in pochi secondi | scene surreali

Caos finale in Milan-Lazio con l’on-field review sul possibile rigore a Pavlovic. Confusione tra i giocatori, con esultanze invertite e proteste furiose dopo la decisione dell'arbitro Collu. 🔗 Leggi su Fanpage.it

I calciatori di Milan e Lazio “ingannati” dall’arbitro, cambia tutto in pochi secondi: scene surreali - Confusione tra i giocatori, con esultanze invertite e proteste furiose dopo la decisione dell’arbitro Collu. Come scrive fanpage.it

Allegri strattonato da Ianni nel caos finale di Milan-Lazio, cosa è successo: non è la prima volta - Rissa sfiorata tra Allegri e il vice di Sarri Marco Ianni nel finale incandescente di Milan- Segnala fanpage.it

Milan-Lazio, cosa ha detto Allegri all'arbitro per farsi espellere - L’episodio del rigore non concesso alla Lazio dopo revisione Var nei minuti di recupero continuerà a far discutere. Lo riporta msn.com