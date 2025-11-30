I 75 anni di AGI e il backstage dell' evento al Gazometro
AGI festeggia 75 anni, una lunga storia sempre guardando al futuro. Ci stiamo preparando a celebrare questa giornata con entusiasmo. Vi portiamo con noi dietro le quinte del nostro evento che si svolgerà domani al Gazometro di Roma. Ci saranno ministri, esponenti dell’opposizione e tanti rappresentanti delle aziende. Ma anche qualche sorpresa speciale che teniamo ancora segreta. A domani e buon compleanno AGI . 🔗 Leggi su Agi.it
