Mancavano trenta secondi alla fine, e invece Milan-Lazio è andata avanti per altri dieci minuti, quasi. A 94'30'', Nuno Tavares ha messo in area un cross disperato. Romagnoli ci è arrivato per primo, il suo piede è spuntato al centro dell’area di rigore, dietro a un mucchio di cinque giocatori, a pochi metri dalla porta di Maignan. Davanti a lui però c’erano Pavlovic e Marusic, avvinghiati in un abbraccio che li costringeva entrambi di spalle rispetto alla posizione della palla. Il tiro di Romagnoli ha colpito il gomito di Pavlovic ed è uscito al lato del palo di sinistra. Ed è qui che una normale partita di calcio è scivolata in qualcosa di diverso. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - I 7 minuti e mezzo in cui Milan-Lazio è stata puro teatro