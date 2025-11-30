I 28 autovelox autorizzati a Viterbo e provincia | l' elenco comune per comune
Nella provincia di Viterbo risultano autorizzati 28 dispositivi e sistemi di rilevamento della velocità, distribuiti in dodici comuni. Il ministero di Infrastrutture e trasporti ha reso disponibile l'elenco ufficiale su tutto il territorio nazionale.La pubblicazione, avvenuta il 28 novembre. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
