I 10 kekkei genkai più potenti di naruto classificati

Nel vasto universo di Naruto, la potenza di un shinobi è spesso inscritta nel suo patrimonio genetico prima ancora di affrontare una battaglia. Se il talento e la padronanza degli elementi costituiscono una base valida, la vera supremazia si ottiene attraverso Kekkei Genkai, le cosiddette limitazioni di sangue, che conferiscono capacità uniche e spesso devastanti. Questo articolo analizza le principali e più potenti Kekkei Genkai, evidenziando le caratteristiche distintive e il potenziale distruttivo di ciascuna. potenza e precisione delle tecniche oculari. 10. byakugan. Il Byakugan del clan Hyuga permette una visione quasi completamente periferica, con capacità di vedere attraverso muri e di rilevare dettagliate reti di chakra.

