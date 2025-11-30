Honkai star rail 4.0 sospetto rinvio di circa 8 settimane
Le ultime indiscrezioni su Honkai: Star Rail suggeriscono un possibile ritardo di circa otto settimane per il rilascio di Versione 4.0. Attualmente, il gioco si trova nella versione 3.7 e si appresta a passare alla versione 3.8, prevista come l’ultimo aggiornamento prima dell’introduzione della nuova grande destinazione e del cambio di numerazione. aggiornamenti previsti e possibili ritardi di honkai: star rail 4.0. lo stato attuale delle versioni e le anticipazioni. Honkai: Star Rail si avvicina al grande passo verso Version 4.0, ma si segnalano alcune criticità che potrebbero influenzare i piani di uscita. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
