Honduras alle urne per nuovo presidente

16.35 In Honduras si vota per eleggere un nuovo presidente. Nei molti seggi della capitale presenti i principali partiti con striscioni,bandiere e musica.Oltre a un nuovo leader,6 milioni di cittadini eleggeranno un nuovo Congresso,e anche centinaia di cariche locali. Tre i candidati in corsa: Rixi Moncada del partito di sinistra Libre, Salvador Nasralla dei Liberali e Nasry "Tito" Asfura, candidato conservatore del Partito Nazionale, che ha l'endorsement del presidente Usa Trump. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

