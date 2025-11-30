Hockey ghiaccio | Vipiteno batte Merano nel derby della domenica in ALPS League

Vipiteno si prende il derby. I Broncos hanno infatti battuto per 3-1 Merano in occasione della sfida andata in scena oggi e valida per il Campionato Alps League 2025-2026 di hockey su ghiaccio, avvicinandosi così alla top 5 al momento distante cinque punti. Match molto bloccato quello tra le due compagini, rimaste a tabellone fermo per tutta la durata dei primi due periodi. L’equilibrio si rompe nel terzo, con i trentini che passano in vantaggio con Sproviero al 10:03, salvo poi subire il quasi immediato pareggio di Fuchs (13:47). Vipiteno dimostra di averne di più al momento cruciale, quando Conci (14:58) mette a referto il goal del 2-1, preludio del tris messo a referto da Cianfrone (19:34) su situazione di porta vuota. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Hockey ghiaccio: Vipiteno batte Merano nel derby della domenica in ALPS League

