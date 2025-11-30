Hockey ghiaccio | Valpusteria vince e mantiene la leadership in ICE League Sorride anche Bolzano
Una domenica positiva per le due squadre impegnate nel Campionato ICE League 2025-2026 di hockey su ghiaccio. Valpusteria ha infatti incasellato la seconda vittoria consecutiva rimanendo al comando della classifica (a pari punti con Graz), mentre Bolzano ha allungato la striscia di successi, arrivando a tre partite vinte nelle ultime tre disputate. Ma andiamo con ordine. La formazione di Brunico ha dominato in lungo ed in largo contro il Vorarlberg, imponendosi per 7-1 scappando in particolar modo dopo il secondo periodo, partendo da un parziale di 1-1. Dopo il primo sigillo di Purdeller (11:47 del primo periodo) a mettere la freccia nel secondo tempo sono stati Ierullo (5:14), Ticar (10:41), ancora Purdeller (14:09) e Di Tomaso (15:29). 🔗 Leggi su Oasport.it
