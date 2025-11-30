Hockey ghiaccio | sorride solo l’Unterland nel sabato di Alps League
Va in archivio un sabato oltremodo difficile per le squadre italiane impegnate nel Campionato Alps League 2025-2026 di hockey su ghiaccio. Delle cinque formazioni scese in campo a sorridere è stato solo l’Unterland, uscito vittorioso dalla sfida cotro lo Zeller Eisbaren. Sfida solida per i Cavaliers, bravi a tenere con continuità le redini del gioco superando gli avversari con il risultato di 1-5. Si è arresa ai rigori invece Asiago, caduta per 3-4 al cospetto del Kitzbuhel. K.O anche per Renon, squadra che ha ceduto il passo allo Jesenice per 6-5. Più netti invece i K.O di Gherdeina (6-3 contro il KHL Sisak) e Cortina (0-3 con il Salzburg 2). 🔗 Leggi su Oasport.it
