“Ho rimesso su 20 chili, mi hanno tolto tutti i farmaci tranne le cellule staminali, faccio le mie visite settimanali ma mi hanno tolto ciò che era il problema, il cortisone”. Costantino Vitagliano si mostra rinato a “Verissimo”, nella puntata in onda il 29 novembre su Canale 5. Dopo aver raccontato la malattia autoimmune che lo ha colpito nel 2023 e che lo aveva profondamente segnato fisicamente ed emotivamente, l’ex tronista aggiorna il pubblico sui progressi fatti grazie alla terapia. “Sono felice di guardarmi adesso, non mi vedo ancora come prima ma sono contento di ciò che sto facendo” spiega. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Ho ripreso 20 kg e mi hanno tolto tutti i farmaci. Sono stato 40 giorni in uno dei reparti d’ospedale più brutti”: Costantino Vitagliano a Verissimo

