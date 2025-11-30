Hernanes sull’episodio di Pavlovic | Cambiamo il protocollo quello non era rigore ma neanche fallo

Nel post-partita di DAZN, l'ex centrocampista biancoceleste Hernanes ha commento l'episodio di Milan-Lazio tra Pavlovic e Marusic. Ecco le sue parole sul presunto rigore in favore della squadra di Maurizio Sarri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Hernanes sull’episodio di Pavlovic: “Cambiamo il protocollo, quello non era rigore ma neanche fallo”

News recenti che potrebbero piacerti

IL PARADOSSO DI MILAN-LAZIO Negli studi di DAZN, la polemica sulla decisione finale di Collu è stata analizzata da Luca Marelli e dal 'Profeta' Hernanes Sgomento per l'ex arbitro, secondo cui il rigore non andava fischiato ma di certo non annullato per - facebook.com Vai su Facebook

Sfogo #Hernanes su #Milan- #Lazio e #Collu in diretta tv: "Basta, finisco qui e non voglio parlare" Vai su X

Hernanes e il "dribbling della mucca": cos'è e perché ha fatto impazzire i tifosi in Lazio-Cagliari - L'ex Napoli si era involato in contropiede per calciare con il sinistro verso la porta di Provedel, che ha risposto presente. Segnala corrieredellosport.it