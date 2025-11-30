Henri Toivonen campione senza fortuna
Il 2 maggio 1986, assieme al navigatore Sergio Cresto, l’incidente fatale in Corsica con la Lancia Delta S4. Quasi quarant’anni dopo il rallysta finlandese rimane uno dei piloti più amati. Poco meno di trent’anni sono pochi per morire, ma abbastanza per entrare nel cuore degli appassionati. Il 2 maggio 1986 se ne andava per sempre . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
1985, 28 novembre - 40 anni fa la Lancia Delta S4 vinceva il Lombard Rally Rac (nel Regno Unito) con equipaggio Toivonen - Wilson - facebook.com Vai su Facebook