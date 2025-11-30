Henri Toivonen campione senza fortuna

Il 2 maggio 1986, assieme al navigatore Sergio Cresto, l’incidente fatale in Corsica con la Lancia Delta S4. Quasi quarant’anni dopo il rallysta finlandese rimane uno dei piloti più amati. Poco meno di trent’anni sono pochi per morire, ma abbastanza per entrare nel cuore degli appassionati. Il 2 maggio 1986 se ne andava per sempre . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

