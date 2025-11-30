Hansel e Gretel il Musical chiude le feste al Teatro Cardinal Massaia

Per celebrare l'Epifania e chiudere in dolcezza le festività natalizie, il Teatro Cardinal Massaia ospiterà un grande classico rivisitato: "Hansel e Gretel il musical". L'appuntamento, ideale per le famiglie, è fissato per lunedì 6 gennaio alle ore 16:30. A portare in scena la celebre fiaba dei. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

La #storia di #Hansel e #Gretel, una delle #fiabe più amate dai bambini di tutte le età, rivive in una versione totalmente inedita... lunedì 1 dicembre, alle ore 20.00, al #teatroAmbasciatoriCatania.. LEGGI ARTICOLO #AssociazioneBuioinSala #curiosi - facebook.com Vai su Facebook

Al via la stagione delle famiglie del Teatro Regio con Hansel e Gretel - Hänsel e Gretel inaugura la stagione per famiglie: Il prossimo appuntamento è con “Pierino e il lupo” di Sergej Prokof'ev, spettacolo consigliato a partire dai cinque anni, in programma sabato 10 ... Segnala rainews.it

'Stasera Pago io!': al Teatro Verdi di Santa Croce va in scena 'La Storia di Hansel e Gretel' - Terzo appuntamento per la bella rassegna teatrale dedicata alle famiglie Stasera pago io! gonews.it scrive

“Hansel e Gretel”, arriva la versione dark firmata da Stephen King con i disegni di Maurice Sendak - La notizia sta già facendo il giro del mondo: Stephen King riscriverà in chiave dark Hansel e Gretel in un'edizione speciale illustrata dai disegni di Maurice Sendak, scomparso nel 2012, autore ... Segnala repubblica.it