Hamilton e la conversazione surreale con Gasly | Sei in una brutta situazione Lo so Sherlock

Lewis Hamilton e Pierre Gasly si sono trovati subito dopo la Sprint Race. Il francese ha visto l'inglese sconsolato e ha provato a tirargli su il morale facendogli sentire un minimo di supporto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

?Disastro di Hamilton e Leclerc!Le posizioni dei piloti in lotta per il Mondiale https://mdst.it/49NJBcI #SportMediaset - facebook.com Vai su Facebook

Hamilton, che sorpasso su Gasly a Silverstone

Formula 1: Leclerc, Gasly e Hamilton squalificati dal GP Shanghai/ Problemi alla monoposto Ferrari e Alpine - Si mette male in casa Ferrari ed Alpine dopo il GP di Shanghai con la decisione della FIA di squalificare Charles Leclerc, Lewis Hamilton e Pierre Gasly annullando i loro risultati odierni dalla ... Segnala ilsussidiario.net

Che sorpresa Gasly! Si prende le FP1 a Gedda davanti a Norris e Leclerc. Hamilton 8° - Inizia con una sorpresa il weekend di Formula 1 in Arabia Saudita: Gasly segna il tempo più veloce della prima sessione di prove libere, facendo ben sperare l'Alpine. Da gazzetta.it