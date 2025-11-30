Hai una vecchia spugna da cucina in casa? Ecco come riutilizzarla

La spugna da cucina è l’eroe silenzioso di ogni lavello, ma a causa dell’uso continuo e dell’accumulo di batteri, ha una vita utilissima molto breve. Prima di condannarla al cestino, considera un’alternativa green e super efficiente: la spugna può essere riciclata in altre aree della casa, dove la sua usura non è un problema, ma anzi un vantaggio! È un modo geniale per ridurre gli sprechi e trovare soluzioni di pulizia a costo zero. Prima di tutto, è fondamentale che la spugna non passi direttamente dai piatti alla pulizia di altre superfici. Per renderla adatta al riuso, devi disinfettarla a fondo. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Hai una vecchia spugna da cucina in casa? Ecco come riutilizzarla

Altri contenuti sullo stesso argomento

È una vecchia teglia per pizza che non uso da un po'... Brutta sorpresa, perché l'ho trovata piena di ruggine. Mi dispiaceva buttarla, quindi l'ho lavata con polvere e spugna abrasiva, ma il risultato è deludente. Peccato, perché lì si cucinava una buona pizza... - facebook.com Vai su Facebook

Ogni quanto cambiare la spugna da cucina - La spugna da cucina è uno degli accessori più utilizzati quotidianamente per pulire stoviglie, posate, taglieri, ma anche ripiani e fornelli. Secondo romatoday.it

Hai 300 secondi? 5 minuti e la tua cucina tornerà a splendere: trucco furbissimo - Pulire la cucina è la parte più noiosa di un dopo cena o di un dopo pranzo senza contare il fatto che quando si tratta di ... Si legge su blitzquotidiano.it

Se anche tu hai questi oggetti nei cassetti della cucina toglili subito: nemmeno immagini cosa rischi - Mai lasciare questi oggetti nei cassetti della cucina, se lo fai li rovini e devi solo gettarli via: tutti lo fanno e nessuno sa cosa rischia. diregiovani.it scrive