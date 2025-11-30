Guidava ma la patente non l' ha mai avuta | la multa è da pelle d' oca
Quasi 200 persone e ben 61 veicoli controllati: è il bilancio dell’ultima tornata di controlli fatti dai carabinieri di Riva del Garda e Arco, assieme anche a due pattuglie della Squadra di Intervento Operativo del 4° Battaglione Carabinieri “Veneto” nei giorni scorsi lungo le strade gardesane. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
