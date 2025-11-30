. Le parole del giornalista. Giovanni Guardalà, intervenuto negli studi di Sky Sport dopo il sofferto successo della Juventus contro il Cagliari, ha analizzato la prestazione della squadra di Luciano Spalletti, esprimendo la sua forte preoccupazione per le condizioni di Dusan Vlahovi? e, soprattutto, per la prova negativa dei suoi sostituti in attacco. La noia, l’infortunio e la crisi dei subentrati. L’analisi di Guardalà ha subito evidenziato il contrasto tra l’ assoluta noia del primo tempo e la tragicità dell’infortunio di Vlahovi?, seguito dalle prestazioni insufficienti dei suoi colleghi di reparto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Guardalà: «C’è questa notizia dopo l’infortunio di Vlahovic. Quello juventino è stato fischiato dai propri tifosi»