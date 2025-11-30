Guarda Mateta portare in vantaggio gli Eagles a Selhurst Park

2025-11-30 15:12:00 Ecco quanto riportato poco fa: Il Manchester United si ritrova ancora una volta in svantaggio sotto Ruben Amorim, con i Red Devils attualmente dietro al Crystal Palace, per gentile concessione di Jean-Philippe Mateta. Il francese ha avuto un inizio brillante nel calcio d’inizio anticipato di domenica al Selhurst Park, e ha vinto un rigore per la sua squadra a metà del primo tempo. Dopo un goffo contrasto in area, è stato l’attaccante a farsi avanti per calciare il dischetto, e ha deviato Senne Lammens dalla parte sbagliata, deviando il suo tiro in angolo. Ma c’è stato un dramma, con gli arbitri che hanno giudicato che il nazionale francese avesse toccato due volte la palla mentre entrava. 🔗 Leggi su Justcalcio.com