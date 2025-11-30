Guarda l’apertura di Alexander Isak nell’East London
2025-11-30 17:34:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Alexander Isak ha finalmente trovato la rete in Premier League per il Liverpool. L’attaccante svedese è stato pronto a portare la sua squadra in vantaggio contro il West Ham, già nel secondo tempo. L’ex giocatore di Newcastle ha avuto un altro inizio da Arne Slot, che ha deciso di giocare ancora una volta il suo uomo da 115 milioni di sterline contro Hugo Ekitike. Anche Mohamed Salah è stato eliminato dagli ospiti e l’olandese sembra giustificato nelle sue scelte. L’obiettivo stesso era calmo e composto. Dopo un gioco intricato tra Florian Wirtz e Cody Gakpo sulla fascia, quest’ultimo ha fatto scivolare la palla attraverso l’area verso Isak. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
