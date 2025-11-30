Grosseto trionfa nel derby Follonica irriconoscibile

Terza vittoria consecutiva per il Circolo Pattinatori Grosseto che supera il Follonica (3-2 il finale). Dopo 30’’ Sillero scappa a Vega e spara verso Mugnaini che si fa trovare pronto. Al 4’ una conclusione da Saavedra sbatte sulla traversa e nell’azione successiva Francesco Banini porta in vantaggio gli azzurri. Il Cp si riversa subito nell’area avversaria e Barbieri chiama al lavoro Mugnaini, che si rende protagonista in una serie di tentativi locali. Al 15’ il portierino folloniche si supera su Saavedra e qualche istante dopo il gran tiro di Davide Banini va finire sulla traversa. Gli sforzi del Circolo Pattinatori vengono premiati al 19’: Vargas serve un delizioso assist per Barragan che mette in rete, anticipando l’uscita di Mugnaini. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Grosseto trionfa nel derby. Follonica irriconoscibile

