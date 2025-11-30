Dibattito acceso sul debito economico di Grosseto Fiere. C’è una certezza: sarà ridotto il capitale sociale. Un intervento necessario ai sensi dell’articolo 2446 del Codice civile, a seguito delle perdite accumulate. Ente partecipata al 16,12% del Comune, ha chiuso il bilancio con un patrimonio netto sceso al di sotto di un terzo del capitale sociale. La delibera del consiglio comunale approvata dall’assise autorizza il Comune a partecipare all’assemblea straordinaria dei soci di Grossetofiere per esprimere voto favorevole alla riduzione del capitale sociale da 3 milioni e 768mila euro a 2 milioni e 479mila euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Grosseto Fiere, gravi perdite: il Comune riduce il capitale sociale