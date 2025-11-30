"Se vogliamo dare continuità al nostro sogno per raggiungere l’obiettivo finale sono queste le partite, simili a quella con il Trestina e con l’Orvietana, nelle quali dobbiamo dimostrare la nostra forza. Non dobbiamo sottovalutare nessuno e sono certo che anche Ia ragazzi la pensano come me". L’allenatore Paolo Indiani tiene nella giusta considerazione la gara odierna (inizio alle 14,30) che vede i biancorossi protagonisti sul terreno dello stadio comunale "Buitoni" di Sansepolcrco dove affronteranno l’undici del Vivi AltoTevere per la quattordicesima giornata del girone d’andata. In classifica i biancorossi viaggiano con 32 punti in testa alla classifica, mentre i bianconeri del Vivi Altotevere si trovano in zona playout con undici punti dei quali otto conquistati proprio davanti al pubblico amico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Grifone, occhio al ’Vivi’: "Una squadra in salute"