Greta Thunberg al corteo proPal di Roma governo fascista Bruciate immagini Usa e di Crosetto A Milano slogan per l' imam di Torino

Feedpress.me | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un corteo «contro i criminali di guerra», compreso «il governo italiano fascista, tra i principali complici del genocidio». Sono le dure accuse lanciate dal palco in piazza San Giovanni dall’attivista Greta Thunberg, tra i leader della manifestazione di Roma per dire «no all’economia di guerra e per la Palestina libera». Tra le strade della capitale hanno sfilato svariate migliaia di persone. 🔗 Leggi su Feedpress.me

greta thunberg al corteo propal di roma governo fascista bruciate immagini usa e di crosetto a milano slogan per l imam di torino

© Feedpress.me - Greta Thunberg al corteo proPal di Roma, "governo fascista". Bruciate immagini Usa e di Crosetto. A Milano slogan per l'imam di Torino

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Ieri a Roma corteo pro Palestina, in migliaia con Greta Thunberg e Francesca Albanese - Ieri a Roma corteo pro Palestina, in migliaia con Greta Thunberg e Francesca Albanese Leggi tutte le ultime notizie su Agenzia Nova ... Si legge su agenzianova.com

Thunberg a corteo proPal a Roma, 'governo fascista' - È partito da porta San Paolo, a Roma, il corteo "contro l'economia di guerra e per la Palestina libera". Segnala ansa.it

greta thunberg corteo propalGreta Thunberg al corteo proPal a Roma: "Governo italiano fascista, complice del genocidio" - Un corteo «contro i criminali di guerra», compreso «il governo italiano fascista, tra i principali complici del genocidio». Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Greta Thunberg Corteo Propal