Greta Thunberg al corteo proPal di Roma governo fascista Bruciate immagini Usa e di Crosetto A Milano slogan per l' imam di Torino
Un corteo «contro i criminali di guerra», compreso «il governo italiano fascista, tra i principali complici del genocidio». Sono le dure accuse lanciate dal palco in piazza San Giovanni dall’attivista Greta Thunberg, tra i leader della manifestazione di Roma per dire «no all’economia di guerra e per la Palestina libera». Tra le strade della capitale hanno sfilato svariate migliaia di persone. 🔗 Leggi su Feedpress.me
