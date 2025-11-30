Gravitelli piange la morte di don Giovanni Impoco

Lacrime e commozione per la morte di don Giovanni Impoco, storico parroco di Gravitelli. Il sacerdote si è spento a 84 anni dopo una lunga malattia, per oltre mezzo secolo è stato la guida della parrocchia di via Pietro Castelli. Nato a Camaro nel 1941, Impoco ha trascorso una vita vicino alle. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

