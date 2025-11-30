Grave incidente rissa in piazza e giovani ubriachi | notte di sirene a Como e provincia

Una notte intensa per i soccorritori di Como e provincia, tra incidenti, risse e diversi casi di intossicazione etilica. Il sabato sera si è chiuso con un intervento particolarmente delicato ad Asso, lungo la SP41, dove una vettura è finita contro un ostacolo. Coinvolti un uomo di 46 anni e una. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Grave incidente nel pomeriggio a Sangiano: motociclista diciottenne ricoverato in prognosi riservata dopo lo scontro. - facebook.com Vai su Facebook

Rissa nella piazza della movida a Pisa, quattro feriti - Quattro persone sono rimaste ferite in una rissa scoppiata la scorsa notte in piazza delle Vettovaglie, nel cuore del centro storico di Pisa e principale luogo della movida cittadina. Secondo ansa.it

Pisa, maxi rissa in piazza delle Vettovaglie: volano bottiglie, quattro feriti - Intorno alle 2 di ieri notte, 27 settembre, è scoppiata una rissa in piazza delle Vettovaglie, nel cuore del centro storico di Pisa e punto di ritrovo per la giovane movida ... Lo riporta lanazione.it

Pisa, la violenza e la follia nella rissa in piazza di notte: tra polemiche e richieste di tolleranza zero - Una notte movimentata quella di sabato sera, quando intorno alle 2 piazza delle Vettovaglie si è ... Da lanazione.it