Grave incidente ad Asso | auto distrutta 35enne estratta dai vigili del fuoco e portata via in elisoccorso
Terribile incidente stradale nella tarda serata di ieri 29 novembre, ad Asso. Intorno alle 22:40 una vettura è finita contro una parete rocciosa in via Brusa: l’impatto è stato devastante, come mostra l’immagine diffusa dai vigili del fuoco, con la parte anteriore dell’auto completamente. 🔗 Leggi su Quicomo.it
