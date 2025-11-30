Grave errore di Cristante | furia Gasp la reazione è eloquente

La scelta del suo centrocampista non è stata affatto digerita dal tecnico giallorosso Grazie ad un primo tempo interpretato con piglio giusto, il Napoli è riuscito a sbloccare la contesa contro la Roma con il gol di David Neres. Stanata dalla verticalizzazione improvvisa che di fatto ha aperto la gara, la compagine giallorossa sta faticando a trovare quella fluidità nel palleggio che ne aveva caratterizzato le precedenti uscite. (Ansa Foto) – Calciomercato.it Una testimonianza tangibile delle difficoltà evidenziate dagli uomini di Gasperini è stata rappresentata dall’errore in fase di disimpegno del quale si è reso protagonista Cristante a ridosso del cinquantesimo minuto di gioco. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Grave errore di Cristante: furia Gasp, la reazione è eloquente

