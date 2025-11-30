Grande partecipazione alla raccolta alimentare dell' Associazione nazionale carabinieri | più di 40 scatoloni per i poveri della parrocchia dei XII Apostoli

Grande partecipazione alla quattordicesima raccolta alimentare organizzata dall'Associazione nazionale carabinieri sezione di Chieti e devoluta ai poveri e bisognosi della parrocchia dei Santi XXII Apostoli a Chieti Scalo. Grazie alla generosità di tanti cittadini che hanno contribuito alla. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

