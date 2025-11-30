Grande partecipazione a Lugagnano per la Giornata del Ringraziamento

Ilpiacenza.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grande partecipazione a Lugagnano Val d’Arda per la 75ª Giornata del Ringraziamento, la ricorrenza che unisce mondo agricolo, comunità e istituzioni in un momento di gratitudine per i frutti della terra e di riflessione sul ruolo degli agricoltori come custodi del Creato.Organizzata da Coldiretti. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

