Grande Fratello paura per Mattia Scudieri | esce dalla Casa per un infortunio alla caviglia Rientrerà?

Il concorrente siciliano è stato accompagnato fuori dal Grande Fratello per un infortunio alla caviglia. Tra accertamenti urgenti e televoto aperto, il suo percorso nel reality potrebbe terminare anzitempo. A poche settimane dalla finale del Grande Fratello, che chiuderà i battenti il prossimo 15 dicembre, uno dei concorrenti più seguiti rischia di interrompere prematuramente la sua avventura televisiva. Si tratta di Mattia Scudieri, che nel pomeriggio ha abbandonato momentaneamente la Casa a causa di un infortunio avvenuto durante una partitella di pallavolo nel giardino dei Lumina Studios. Cosa è accaduto nel giardino durante la partita di pallavolo La comunicazione ufficiale è apparsa sui profili social del reality con la consueta formula utilizzata in situazioni simili: "Mattia ha lasciato momentaneamente la Casa del Grande Fratello per motivi personali". 🔗 Leggi su Movieplayer.it

